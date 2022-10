Caos ferrovie in Germania, 'è stato un sabotaggio'

Caos nelle ferrovie tedesche del nord della Germania a causa di un problema ai sistema al sistema internazionale di telefonia mobile per le comunicazioni ferroviarie (GSMR ). Il problema sarebbe rientrato ma le ferrovie tedesche hanno annunciato che si è trattato di "sabotaggio", come riferisce la Dpa. I cavi del sistema "sarebbero infatti stati rubati o distrutti di proposito", scrive Bild on line.

Indizi sui responsabili non ce ne sono, prosegue il giornale che cita fonti della sicurezza. Ad essere colpiti sono stati i Laender di Brema, Amburgo, Bassa Sassonia e Schleswig-Holstein, come ha scritto la Deutsche Bahn su Twitter.

"A causa di un sabotaggio ai cavi che sono irrinunciabili per il traffico ferroviario, la Deutsche Bahn ha dovuto stoppare la circolazione per circa tre ore nel Nord, prima di pranzo", ha riferito la portavoce di Deutsche Bahn. Il problema ha colpito i cavi del Global Syistem for Mobile Communications - Rail (GSMR), che "serve alla comunicazione fra i posti di comando che dirigono i treni e i treni stessi". Sono stati colpiti sia la circolazione ferroviaria su tratta breve che i treni a lunga percorrenza. Il problema è rientrato, ma gli effetti sulla circolazione ferroviaria restano, con ritardi e disagi per gli utenti.