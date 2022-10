Vienna, il price cap non sia un embargo al gas russo

(ANSA) - BRUXELLES, 07 OTT - Un possibile price cap europeo al gas "non dovrebbe trasformarsi in un embargo al gas dalla Russia". Lo ha detto il cancelliere austriaco, Karl Nehammer, al suo arrivo al vertice informale Ue a Praga, precisando di essere tuttavia favorevole ai negoziati per arrivare a una soluzione comunitaria per abbassare i prezzi del gas e dell'energia.

