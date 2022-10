Brasile: al via la battaglia di spot tra Lula e Bolsonaro

(ANSA) - BRASILIA, 07 OTT - Parte oggi la campagna pubblicitaria ufficiale dei candidati al ballottaggio delle elezioni in Brasile, che si svolgerà il 30 ottobre e vedrà opporsi il presidente uscente Jair Bolsonaro e l'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, uscito in vantaggio dal primo turno con il 48% dei voti.

Nei rispettivi spot, il leader di destra cita l'appoggio del calciatore Neymar, mentre l'ex sindacalista ricorda il sostegno ricevuto dalla senatrice centrista Simone Tebet, terza classificata al primo turno.

"Bolsonaro capitano del popolo" recita la canzone dello slogan creato per l'ex capitano dell'esercito, mentre una voce di sottofondo sottolinea come anche il fuoriclasse del Paris Saint-Germain e della Selecao abbia "scelto il capitano".

Dal canto suo, la propaganda di Lula riproduce la voce di Tebet, che ha ottenuto quasi 5 milioni di voti alle elezioni del 2 ottobre. "Voterò Lula perché riconosco il suo impegno per la democrazia e per la Costituzione, che non vedo nell'attuale presidente", dice l'ex candidata alla presidenza del Movimento democratico brasiliano (Mdb, conservatore). (ANSA).