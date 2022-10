Rutte, scudo 200 miliardi di Berlino totalmente legittimo

(ANSA) - PRAGA, 06 OTT - "Da parte dell'Olanda non c'è alcuna ideologia. Dobbiamo valutare le varie proposte sul tavolo, come quella degli acquisti comuni". Lo ha detto il premier olandese Mark Rutte parlando ai cronisti all'arrivo a Praga. Interpellato sullo scudo da 200 miliardi annunciato da Berlino Rutte ha spiegato: "penso che la Germania sia totalmente legittimata, lei ha la possibilità di prendere decisioni e noi anche lo abbiamo fatto. Ho visto molte critiche ma io non ne faccio parte".

(ANSA).