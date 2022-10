Oppositore russo Kara-Murza accusato di alto tradimento

L'attivista oppositore russo Vladimir Kara-Murza, che Mosca ritiene un agente straniero, è stato incriminato per alto tradimento per aver criticato pubblicamente le autorità russe. Lo ha detto l'avvocato Vadim Prokhorov alla TASS. "Il nostro cliente è stato incriminato per tre episodi, che riguardano tre discorsi critici sulle autorità russe durante eventi pubblici a Lisbona, Helsinki e Washington. Quelle dichiarazioni non rappresentavano alcuna minaccia allo Stato, erano critiche pubbliche e aperte", ha aggiunto il legale ricordando che Kara-Murza respinge tutte le accuse.