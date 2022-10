Kiev, 7 attacchi su Zaporizhzhia, 'decine sotto le macerie'

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - L'esercito russo ha lanciato sette attacchi missilistici contro edifici residenziali a Zaporizhzhia, nell'Ucraina sud-orientale, diversi incendi sono scoppiati in città in seguito alle esplosioni. Lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare regionale Oleksandr Starukh, come riporta Ukrainska Pravda. "Decine di persone sono sotto le macerie a Zaporizhzhia. Il numero delle vittime aumenta ogni ora. È così che il terrorista russo colpisce i civili con le sue armi ad alta precisione.

Colpisce i civili e le infrastrutture, dimostra al mondo intero la sua inutilità sul campo di battaglia". Lo ha scritto su Telegram il sindaco ucraino in esilio di Melitopol, Ivan Fedorov, citato dai media internazionali.

Finora, secondo il bilancio dei soccorritori, ci sono due donne rimaste uccise, sei civili feriti, tra cui una bambina di tre anni. (ANSA).