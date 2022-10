Corea Sud,esercitazione 12 caccia Pyongyang a nord confine

(ANSA) - SEUL, 06 OTT - Dodici aerei militari nordcoreani hanno volato oggi in formazione in un'apparente esercitazione, ha dichiarato l'esercito della Corea del Sud, aggiungendo di aver fatto decollare 30 jet da combattimento in risposta. Otto jet da combattimento e quattro bombardieri "hanno inscenato il volo in formazione a nord del confine aereo intercoreano e si pensa che abbiano condotto esercitazioni di fuoco aria-superficie", ha dichiarato lo Stato Maggiore di Seul.

