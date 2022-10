Russia: video giornalista 'no war' latitante, 'sono innocente'

La giornalista russa Marina Ovsyannikova, diventata famosa nel marzo scorso per avere mostrato un cartello in diretta alla televisione russa contro l'operazione militare in Ucraina, ha diffuso un video in cui si dichiara innocente dalle accuse mossegli, pochi giorni dopo essersi allontanata dagli arresti domiciliari dove doveva rimanere in attesa di una sentenza per un altro procedimento. "Mi considero completamente innocente - afferma la giornalista - e poiché il nostro Stato rifiuta di rispettare le sue stesse leggi, a partire dal 30 settembre rifiuto di osservare la misura preventiva sotto forma di arresti domiciliari e di rilasciare me stessa". La Ovsyannikova, rend ha postato il video sul suo non rende noto dove si trova. Il primo ottobre scorso il marito, anch'egli giornalista, aveva detto che la moglie si era allontanata portando con sé la figlia di 11 anni. Marina Ovsyannikova, rende noto il sito del giornale Kommersant, ha postato il video sul suo canale Telegram. La giornalista, già multata negli ultimi mesi per le sue proteste contro l'operazione in Ucraina, sarebbe dovuta rimanere agli arresti domiciliari fino al 9 ottobre in attesa della sentenza per una manifestazione solitaria tenuta in agosto poco distante dal Cremlino, durante la quale aveva duramente criticato il presidente Vladimir Putin.