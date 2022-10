Grecia: il 6% della popolazione vittima carenza alimentare

(ANSA) - ATENE, 05 OTT - Il 6% della popolazione greca (circa 620mila cittadini) versa in uno stato di insicurezza alimentare grave o moderata, ovvero ha difficoltà ad avere accesso, per motivi economici, a un'alimentazione stabile. Il dato è stato diffuso dall'Istituto di statistica greco (Elstat) e si riferisce all'anno 2021.

Sempre secondo lo studio, inoltre, l'11% della popolazione (poco più di un milione di persone), teme di non avere cibo a sufficienza per soddisfare le proprie esigenze.

Già nelle settimane scorse l'Eurostat aveva contributo a fornire dati preoccupanti sulla situazione sociale della Grecia: secondo uno studio dell'Ufficio statistico europeo, il 28% della popolazione greca è a rischio di povertà o esclusione sociale.

Solo Romania e Bulgaria, nell'Unione europea, presentano un tasso più alto. (ANSA).