Israele: Borrell,servono processi pace con arabi e Palestina

(ANSA) - BRUXELLES, 03 OTT - "Oggi è una buona occasione per mostrare la nostra determinazione nell'avere una buona e fruttuosa collaborazione con Israele, premendo per la pace, una pace tra Israele e la Palestina, una pace tra Israele e il mondo arabo. I due processi di pace sono necessari: non puoi dire di avere stretto una pace perché hai la pace con il mondo arabo, devi avere una pace con i palestinesi". Lo ha detto l'alto rappresentante dell'Ue per la politica estera Josep Borrell arrivando al Consiglio di associazione Ue-Israele previsto oggi a Bruxelles. Il primo ministro israeliano Yair Lapid "la scorsa settimana all'assemblea generale delle Nazioni Unite ha chiaramente espresso il proprio supporto per la soluzione dei due Stati - ha sottolineato Borrell -. Questo è quello su cui vogliamo insistere, vogliamo che si intraprenda un processo politico che possa portare alla soluzione dei due stati e a una pace completa nella regione. Il fatto che il primo ministro si sia espresso chiaramente a favore di una soluzione dei due stati è molto importante e dobbiamo esplorare come si possa mettere in pratica". (ANSA).