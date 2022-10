Bulgaria:Borissov torna a vincere, ma nuovo governo un rebus

(ANSAmed) - SOFIA, 03 OTT - Il partito conservatore Gerb di Boyko Borissov è tornato a vincere in Bulgaria, e spetterà all'ex premier formare un nuovo un governo. Impresa non facile in quanto con il 25,33% dei voti raccolti sarà costretto a ricorrere ad una coalizione.

Secondo gli osservatori, la Bulgaria ritornerà alla corruzione e all'arbitrio di Gerb, oppure tornerà per l'ennesima volta alle urne in primavera. Finora la commissione elettorale centrale non ha annunciato ufficialmente la percentuale dell'affluenza alle urne, ma il suo portavoce Tsvetozar Tomov ha detto che avrebbero votato poco più 2,5 milioni dei 6,6 milioni di elettori, la percentuale più bassa dalla caduta del regime totalitario comunista nel 1989.

