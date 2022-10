Brasile: figlio Bolsonaro dimezza voti ma ottiene terzo mandato

(ANSA) - SAN PAOLO, 03 OTT - Eduardo Bolsonaro, terzogenito del presidente uscente e grande regista della campagna elettorale del padre, è stato eletto per il terzo mandato come deputato federale per lo stato di San Paolo, ma ha perso più della metà dei voti conquistati nel 2018, quando fu il candidato eletto con più voti nella storia del Paese. Lo scrive il Correio Braziliense.

Eduardo Bolsonaro è così passato dagli 1,8 milioni di voti totalizzati quattro anni fa, a poco più di 741 mila. (ANSA).