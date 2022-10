Afghanistan: Onu, sale a 35 numero vittime attentato a scuola

(ANSA-AFP) - KABUL, 01 OTT - La Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (Unama) ha dichiarato che l'attentato suicida in un centro di formazione per studenti a Kabul ha ucciso almeno 35 persone: "L'ultimo bilancio dell'attacco è di almeno 35 morti e 82 feriti".

Iri mattina un kamikaze si è fatto esplodere in un centro di formazione che preparava gli studenti agli esami in un quartiere che ospita la minoranza hazara sciita dell'Afghanistan.

(ANSA-AFP).