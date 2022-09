Norvegia, pronti a chiudere il confine con la Russia

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Il governo norvegese ha reso noto che sta rafforzando i controlli al confine con la Russia. "Se necessario, chiuderemo rapidamente il confine e i cambiamenti possono arrivare con breve preavviso", ha affermato la ministra della Giustizia e dell'Emergenza Emilie Enger Mehl.

"La mobilitazione in Russia e un possibile divieto di viaggio per i cittadini russi aumentano il rischio di attraversamento illegale della frontiera sul confine norvegese-russo al di fuori del valico di frontiera di Storskog", afferma il governo di Oslo in una nota. Da oggi un elicottero della polizia con sensori opererà nel distretto di Finnmark. (ANSA).