Iran: polizia, contro le proteste useremo tutta la forza

In Iran la polizia annuncia che userà "tutta la sua forza" contro le forze "controrivoluzionarie", cioè contro le manifestazioni di protesta che da quasi due settimane percorrono il Paese dopo la morte della 22/enne curda Mahsa Amini, che si trovava in custodia della polizia morale perché non portava il velo in modo corretto.

"Gli agenti di polizia useranno tutta la forza a loro disposizione per contrastare le cospirazioni dei controrivoluzionari ed elementi ostili, e useranno fermezza contro chi sconvolge l'ordine pubblico e la sicurezza in qualsiasi parte del Paese", ha detto il comando di polizia, citato dall'agenzia Fars.