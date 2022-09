Ue, possibile sanzionare europei che sostengono referendum

(ANSA) - BRUXELLES, 27 SET - La Commissione Europea considera "certamente un'opzione" imporre sanzioni individuali ai cittadini europei che si trovano nelle regioni ucraine dove sono in corso i referendum "come osservatori". Lo sostiene un portavoce dell'esecutivo Ue, sottolineando come "non ci siano solo europei". "Ogni sostegno a questi referendum sarà considerato come illegale e ovviamente tutto dipenderà dal livello di partecipazione accordato. Certo, la responsabilità di capire se vanno adottate misure, caso per caso, è degli Stati membri". (ANSA).