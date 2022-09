Metereologi Usa, l'uragano Ian tra i più forti degli ultimi anni

(ANSA) - SAN PAOLO, 27 SET - I meteorologi statunitensi stimano che l'uragano Ian possa diventare uno dei più forti degli ultimi anni, causando tempeste per tutta la settimana e flagellando Cuba, il Golfo del Messico e la Florida.

Nell'allerta postata su Twitter dal Centro nazionale per gli uragani si legge che pesanti piogge si diffonderanno nella parte occidentale di Cuba, con possibili frane. La situazione viene data in peggioramento con lo spostamento di Ian sulle Keys della Florida e poi ancora sulla parte meridionale dello stato americano, dove si prevedono possibili allagamenti. Ian interesserà inoltre la parte settentrionale della Florida, con tempeste fino a sabato. (ANSA).