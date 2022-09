'Insulto a Erdogan', Turchia convoca ambasciatore tedesco

(ANSA) - ISTANBUL, 27 SET - L'ambasciatore tedesco in Turchia Jurgen Schulz è stato convocato dal ministero degli Esteri di Ankara a causa di un commento del vicepresidente del Bundestag Wolfgang Kubicki ritenuto un "insulto" al presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Lo rende noto il ministero degli Esteri di Ankara.

"Condanniamo con la massima fermezza le dichiarazioni di insulto contro il nostro presidente da parte del vice presidente del Parlamento federale tedesco, Wolfgang Kubicki, durante un comizio in occasione della campagna per le elezioni in Bassa Sassonia", si legge in un comunicato del ministero degli Esteri turco che definisce "inaccettabili" le parole del politico tedesco ritenendolo "non idoneo" per la carica che ricopre.

Secondo Deutsche Welle, nei giorni scorsi Kubicki aveva definito Erdogan come "un ratto di fogna" durante un evento della campagna elettorale in Bassa Sassonia.

Kubicki è un esponente del Partito Liberale Democratico tedesco (Fdp), formazione che fa parte dell'attuale governo di coalizione in Germania. (ANSA).