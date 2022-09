In fuga dalla Russia, coda di oltre 16 km al confine con Georgia

(ANSA) - ROMA, 27 SET - L'annuncio della mobilitazione parziale da parte del presidente russo Vladimir Putin legato alla guerra in Ucraina ha portato molti russi a fuggire dall'arruolamento. In base alle "immagini del satellite Maxar una coda di russi lunga oltre 16 km si è formata lungo il confine con la Georgia. "Tale mobilitazione ha costretto più di 115mila persone ad andare all'estero", scrive su Twitter Труха, il sito di informazione sulla situazione in Ucraina. (ANSA).