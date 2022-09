Greta Thunberg, resistere, difendere antifascismo e il clima

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Greta Thunberg torna a farsi sentire dopo le elezioni in Svezia, che hanno portato a una nuova maggioranza di centrodestra che si sta insediando in Parlamento.

Su Twitter l'attivista invita alla manifestazione Stockholm För Solidaritet (Stoccolma per la solidarietà), il primo ottobre.

"Non possiamo essere neutrali quando la politica mette in gioco la vita", scrive, e "i gruppi emarginati diventano capri espiatori". "Resistere. Difendere l'antifascismo, l'antirazzismo e la giustizia climatica", è il suo messaggio. (ANSA).