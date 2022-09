Brasile: elezioni, fan Lula uccide sostenitore Bolsonaro

(ANSA) - BRASILIA, 27 SET - Si infiamma ulteriormente il clima politico, in Brasile, a cinque giorni dalle elezioni: un simpatizzante dell'ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato del Partito dei lavoratori (Pt, di sinistra), ha assassinato un sostenitore dell'attuale capo dello Stato, Jair Bolsonaro, candidato alla rielezione per il Partito liberale (Pl, di destra).

Secondo le prime testimonianze, un fan di Lula, la cui identità non è stata rivelata dalla polizia, ha accoltellato il 34enne Hildor Henker, seguace di Bolsonaro, dopo una rissa iniziata in un bar del comune di Rio do Sul, nell'entroterra dello Stato meridionale di Santa Catarina.

Le forze dell'ordine - che solo oggi hanno divulgato il fatto, occorso nel fine settimana - riferiscono che la vittima indossava una maglietta alludente alla candidatura di Bolsonaro e per questo gli inquirenti stanno lavorando all'ipotesi che si tratti di un "crimine motivato da odio politico".

L'episodio conferma la polarizzazione della campagna elettorale. A luglio un militante del Pt è stato assassinato a colpi di arma da fuoco durante una lite da un elettore di Bolsonaro a Foz de Iguazu, nello Stato meridionale di Paranà.

