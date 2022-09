Usa, cittadinanza russa a Snowden? Non cambia nulla

(ANSA) - WASHINGTON, 26 SET - Per gli Usa la concessione della cittadinanza russa all'ex analista della Nsa Edward Snowden "non cambia nulla": lo ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price, assicurando che la giustizia americana continuerà a perseguirlo per la diffusione di informazioni classificate. (ANSA).