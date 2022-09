Tunisia: 4,3 mln di turisti da gennaio, +168% rispetto al 2021

(ANSA) - TUNISI, 26 SET - Oltre 4 milioni e trecentomila turisti hanno visitato la Tunisia dall'inizio dell'anno al 20 settembre, con un aumento del 168% rispetto allo stesso periodo del 2021. Lo ha annunciato oggi il ministro tunisino del Turismo e dell'artigianato, Mohamed Moez Belhassine, parlando ai giornalisti a margine di un workshop sul turismo sostenibile, sottolineando che l'obiettivo è ridurre il gap del -37% rispetto al 2019, per arrivare a un livello che va dal 50 al 60%.

Per lo stesso periodo le entrate turistiche sono aumentate dell'86%, a 3 miliardi di dinari, comunque in calo del 27% rispetto al 2019 (anno di riferimento pre Covid), secondo il ministro.

Circa 550.000 turisti algerini hanno visitato la Tunisia dal 15 luglio, data di apertura dei valichi di frontiera terrestre tra Tunisia e Algeria al 20 settembre. "Un numero che potrebbe arrivare a 1 milione di algerini alla fine dell'anno, secondo i professionisti del turismo", ha sottolineato il ministro.

