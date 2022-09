Incidenti tra polizia e palestinesi sulla Spianata a Gerusalemme

(ANSA) - TEL AVIV, 26 SET - Incidenti si sono registrati oggi sulla Spianata delle Moschee (Monte del Tempio per gli ebrei) a Gerusalemme tra manifestanti palestinesi e polizia.

Secondo le forze dell'ordine (che hanno mostrato anche un video), un gruppo di giovani manifestanti - barricatosi durante la notte nella Moschea di al-Aqsa -, ha cominciato a tirare fuochi d'artificio e poi pietre all'arrivo degli ebrei in visita sul luogo in occasione del primo giorno di Rosh HaShana, il Capodanno ebraico. Secondo le stesse fonti sono stati quattro i manifestanti arrestati.

Il ministero degli Esteri giordano (il regno hashemita è corresponsabile del mantenimento dello status quo sul luogo, ndr) ha criticato le azioni della polizia israeliana. "La violazione della legge internazionale e dello status quo - ha denunciato -, comporta delle conseguenze". (ANSA).