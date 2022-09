Corea del Nord lancia missile balistico verso Mare Orientale

(ANSA) - ROMA, 25 SET - La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico non identificato nel mar del Giappone, secondo quanto riferito dall'esercito sudcoreano, a pochi giorni dall'arrivo di una portaerei statunitense per esercitazioni congiunte con il Sud, una dimostrazione di forza contro Pyongyang. La guardia costiera giapponese ha confermato il lancio di missili balistici, precisando che l'oggetto sarebbe caduto al di fuori della zona economica esclusiva del Giappone.

Il test è avvenuto dall' area di Taechon, una provincia a nord della capitale Pyongyang nelle prime ore di questa mattina e segue il lancio di un missile balistico intercontinentale a lunga distanza, a maggio, e quello di 8 missili balistici a corto raggio effettuato in una sola giornata a inizio giugno.

(ANSA).