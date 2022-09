Uragano Fiona punta sul Canada, 'tempesta più forte di sempre'

(ANSA) - WASHINGTON, 24 SET - Dopo aver devastato Puerto Rico l'uragano Fiona, ora di categoria 4, sta puntando verso il Canada dove la popolazione è stata già messa in allerta. Lo riporta la Cnn. Il rischio, secondo gli esperti, è che sul Paese a nord degli Stati Uniti possa abbattersi la tempesta più forte di sempre.

Fiona dovrebbe arrivare in Nuova Scozia nelle prossime ore portando con se' forti venti, pericolose maregggiate e l'equivalente di due mesi di pioggia su tutta la costa orientale.

"Potrebbe diventare la versione canadese della super tempesta Sandy", ha avvertito Chris Fogarty, direttore del Canadian Hurricane Center. L'uragano Sandy ha colpito 24 stati e tutta la costa orientale degli Stati Uniti causando danni per 78,7 miliardi di dollari. (ANSA).