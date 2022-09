Lavrov, Von der Leyen su elezioni Italia? Dittatoriale

(ANSA) - NEW YORK, 24 SET - "Sta a loro rispondere, ma non ricordo minacce del genere da altri leader dell'Ue". Così il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov a margine dell'Assemblea Onu ha commentato le parole di Ursula Von der Leyen sulle elezioni in Italia. "L'Ue sta diventando un'entità dittatoriale", ha aggiunto. (ANSA).