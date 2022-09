Lukashenko, nessuna mobilitazione in Bielorussia

(ANSA) - ROMA, 23 SET - "Non ci sarà la mobilitazione in Bielorussia". Lo ha detto il presidente Alenxander Lukashenko.

"Questa mobilitazione è in Russia. Il fatto è che l'Occidente sta cercando di immaginare cosa stiamo facendo. Non ci sarà una mobilitazione. E' una bugia", ha detto secondo l'agenzia bielorussa Belta, ripresa dalla Tass. (ANSA).