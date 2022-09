Covid: Hong Kong, stop quarantena ad arrivi internazionali

(ANSA) - PECHINO, 23 SET - Hong Kong ha deciso di eliminare la quarantena obbligatoria in hotel per gli arrivi internazionali a partire da lunedì 26 settembre, ponendo fine ai limiti di viaggio che hanno tenuto l'hub finanziario asiatico isolato a livello globale negli ultimi due anni e mezzo, causando numerose critiche e problemi economici alla città. Lo ha annunciato il governatore John Lee, precisando che in base all'accordo raggiunto, "il sistema degli hotel di quarantena sarà cancellato". (ANSA).