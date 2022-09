Amanpour non indossa il velo, Raisi rifiuta intervista Cnn

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha rifiutato all'ultimo minuto un'intervista con la Cnn perché la famosa giornalista Christiane Amanpour si è rifiutata di indossare il velo. Lo ha raccontato la stessa giornalista e inviata di guerra di origine iraniana che avrebbe dovuto intervistare il leader iraniano. "Credo - ha spiegato la reporter - che non voglia essere visto con una donna senza velo nel momento in cui nel suo Paese infuriano le proteste" per la morte di Mahsa Amini, la 22enne deceduta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale a Teheran perché non indossava correttamente il velo.