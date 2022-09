La scritta 'Hollywood' si rifà il look per festeggiare 100 anni

(ANSA) - NEW YORK, 21 SET - La famosa scritta Hollywood sulle colline di Los Angels si rifà il look per il suo 100mo compleanno. Le lettere - che dominano dal 1923 anche se inizialmente la scritta era Hollywoodland - saranno pulite e dipinte con una operazione destinata a durare otto settimane e che si potrà seguire minuto per minuto grazie a delle telecamere che trasmetteranno in diretta i lavori. L'ultima volta che sono state pitturate è stato 10 anni fa, in occasione del loro 90mo compleanno. La scritta "é l'orgoglio di Los Angeles e siamo contenti che i fan di tutto il mondo potranno vedere il nuovo look per il 100mo compleanno", afferma Jeff Zarrinnam, presidente della Hollywood Sign Trust. (ANSA).