Bannon, elezioni Brasile tra le più drammatiche del 21mo secolo

(ANSA) - SAN PAOLO, 21 SET - "Uno scontro testa a testa tra due politici carismatici di statura globale". In un'intervista alla Bbc, Steve Bannon, ideologo della destra radicale populista e già stratega dell'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, definisce così le elezioni in Brasile, che vedono l'ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Pt) in testa ai sondaggi per le intenzioni di voto, seguito da Jair Bolsonaro (Pl).

L'elezione, secondo Bannon è "una delle elezioni più intense e drammatiche del 21mo secolo". (ANSA).