Ucraina: Erdogan sollecita 'via d'uscita dignitosa'

(ANSA) - NEW YORK, 20 SET - Nel suo intervento all'assemblea generale dell'Onu, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha sollecitato una "via dignitosa" per uscire dalla crisi ucraina, invocando una pace da conseguire con "mezzi diplomatici che siano razionali, giusti e applicabili" e che garantisca la sovranità dell'Ucraina. (ANSA).