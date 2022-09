Onu, Macron: 'Invasione russa ritorno all'era degli imperialismi'

Febbrili manovre per la pace in Ucraina, anche dietro le quinte, alla 77/ma assemblea generale dell'Onu, che nella giornata inaugurale vede l'intervento di tre leader europei finora cruciali nella tenuta della coalizione occidentale contro la Russia: Emmanuel Macron, Olaf Scholz e Mario Draghi, cui mercoledì seguiranno Joe Biden e Volodymr Zelensky (per ora con discorso registrato). A tentare di dare il 'la' per una soluzione del conflitto, proprio mentre il Cremlino ha annunciato i referendum per l'annessione del Donbass, è stato Recep Tayyip Erdogan, uno dei primi ad intervenire in aula dopo il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres e principale artefice dei tentativi di mediazione esplorati finora. Il presidente turco ha lanciato un appello per trovare una "via d'uscita onorevole" sia per Mosca che per Kiev, ammonendo che "un processo di pace equo non avrà mai un perdente mentre la guerra non avrà mai un vincitore".

Il presidente francese Emmanuel Macron ha definito una "farsa" l'annuncio di referendum in quattro regioni separatiste dell'Ucraina, dicendo che non avranno "conseguenze legali". "Penso sia una farsa quanto annunciato dalla Russia - ha detto a margine dell'Assemblea Generale dell'Onu - L'unica cosa che esiste è la guerra decisa dalla Russia, la resistenza dell'Ucraina e la fine della guerra che vogliamo". "La Russia, nonostante sia un membro permanente del Consiglio di sicurezza dell'Onu, ha violato la carta delle Nazioni Unite con un'aggressione illegale" in Ucraina: lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron nel suo intervento all'assemblea generale all'Onu, ammonendo che siamo di fronte ad una "semplice scelta tra guerra o pace". Macron ha ricordato di voler rimanere impegnato negli sforzi per la pace ma ha detto che un negoziato per mettere fine alla guerra "non è possibile se la Russia non accetta la sovranità dell'Ucraina". L'invasione dell'Ucraina è un "ritorno all'età degli imperialismi e delle colonie": "Quello a cui assistiamo dal 24 febbraio è un ritorno all'era dell'imperialismo e delle colonie. La Francia lo rifiuta e cercherà ostinatamente la pace", ha insistito il presidente francese all'Assemblea Generale Onu. Quindi, Macron ha sottolineato come "siamo tutti consapevoli che solo un accordo che rispetti le leggi internazionali permetterà alla pace di tornare e i negoziati sono possibili solo se l'Ucraina li vuole e la Russia li accetta in buona fede".

Il presidente americano Joe Biden "affronterà sicuramente" la questione della riforma del Consiglio per la sicurezza dell'Onu durante l'Assemblea generale. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale americana, Jake Sullivan, in un briefing con la stampa. "Non so se ne parlerà in pubblico o in privato con il segretario generale ma è sicuramente una questione che affronterà", ha precisato.