Messico: terremoto, oltre 500 repliche e due morti

(ANSA) - CITTA DEL MESSICO, 20 SET - E' di due morti, danni non gravi in vari Stati e oltre 500 repliche il bilancio del terremoto di magnitudo 7,7 registrato ieri mattina nello Stato centrale messicano di Michoacán, e avvertito chiaramente a Città del Messico.

Secondo il Servizio sismologico nazionale (Ssn) messicano alle 24 di ieri sera (le 7 italiane di oggi), i sismografi hanno rilevato 519 repliche del sisma, la più importante delle quali di magnitudo 5,3.

Danni non gravi a diverse strutture sono state segnalate, oltre che in Michoacán, anche nella capitale e nello Stato di Oaxaca. Le uniche due vittime fatali, segnala infine la tv Milenio, sono state confermate dai soccorritori nella città di Manzanillo, nello Stato di Colima. (ANSA).