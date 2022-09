Media, Kiev vuole chiedere all'Onu un tribunale stile Norimberga

(ANSA) - WASHINGTON, 20 SET - Il governo di Kiev spera di utilizzare il palcoscenico della 77/ma assemblea generale dell'Onu, che si apre oggi, per sostenere la propria richiesta di un tribunale speciale contro i crimini di guerra russi in Ucraina, sullo stile di quello di Norimberga. Una richiesta resa ancora più urgente dalla scoperta di nuove atrocità a Izyum. Lo ha detto a Politico Andriy Smyrnov, vice capo dell'ufficio del presidente Volodimir Zelensky, che interverrà domani in aula con un video registrato. (ANSA).