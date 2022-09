Allarme a Tonga, vulcano ha eruttato otto volte in due giorni

(ANSA) - NUKU'ALOFA, 20 SET - Un vulcano a nord dell'isola principale di Tonga ha eruttato 8 volte nelle ultime 48 ore, secondo il servizio geologico della nazione del Pacifico che ha allertato i naviganti a tenersi alla larga.

Il vulcano Home Reef è in eruzione da 10 giorni, con fuoriuscite di lava, vapore e cenere per almeno tre chilometri.

Al momento, l'eruzione rappresenta un basso rischio per "i residenti di Vava'u e Ha'apai" - due delle isole più popolate di Tonga - si legge in un comunicato del Volcano Watch Team. Ma i livelli di allerta sono stati innalzati stamane in seguito all'accelerazione del ritmo delle eruzioni. I piloti sono stati avvertiti di fare attenzione quando volano nello spazio aereo vicino al vulcano, dopo che il livello è stato portato ad 'arancione', un gradino sotto l'emergenza. Ai naviganti è stato detto di non avvicinarsi a meno di 4 chilometri e di fare attenzione alla caduta di cenere.

L'attività sismica è abbastanza comune a Tonga, piccolo arcipelago con circa 100.000 persone distribuite su 171 isole.

Nel gennaio di quest'anno è stata scossa dall'eruzione del vulcano Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai, una delle più potenti dei tempi moderni: la forte esplosione, avvertita "come una bomba atomica", ha provocato uno tsunami di 15 metri che ha ucciso tre persone, distrutto villaggi e interrotto le vie di comunicazione di Tonga, lasciando il Paese isolato dal mondo per settimane.

