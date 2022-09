Spagna: record di temperatura in acque del Mediterraneo

(ANSA) - MADRID, 19 SET - Doppio nuovo record di temperatura registrato dalla Spagna in acque del Mediterraneo lo scorso agosto. Come reso noto da un comunicato del ministero dei Trasporti, entrambe le massime sono state rilevate vicino all'isola di Dragonera, situata nei pressi di Maiorca: l'11 agosto sono stati toccati i 31,34 ºC, mentre il 24 agosto i 31,36 ºC.

Da quando è in funzionamento la stazione di misurazione delle temperature di Dragonera (2009), non erano mai state registrate temperature simili. "I mesi di luglio e agosto sono stati caratterizzati da temperature persistentemente elevate nei nostri mari", si legge nella nota. (ANSA).