Regina: gli occhi rossi dalla commozione di re Carlo

(ANSA) - LONDRA, 19 SET - L'espressione turbata di re Carlo, e i suoi occhi rossi di commozione, sono al centro di immagini e riprese televisive del funerale della regina Elisabetta in corso all'abbazia di Westminster, a Londra.

Il primogenito e successore della sovrana appare fortemente emozionato, come i suoi fratelli, mentre segue assorto il rito, recitando le preghiere e gli inni secondo le indicazioni del libretto della liturgia, con al fianco una non meno commossa regina consorte Camilla. (ANSA).