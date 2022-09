Migranti: Tunisia salva 22 africani in mare a Sfax

(ANSA) - TUNISI, 19 SET - La Guardia costiera tunisina ha bloccato la notte scorsa un'operazione di emigrazione illegale soccorrendo nella porzione di mare antistante alla regione di Sfax 22 migranti di varie nazionalità africane a bordo di un'imbarcazione di fortuna dotata di motore. Lo ha reso noto il portavoce della Guardia nazionale di Tunisi in un comunicato aggiungendo che nell'ambito delle azioni preventive, sempre la notte appena passata, agenti della Guardia nazionale hanno tratto in arresto a Jebeniana e Kelibia 17 persone "che si stavano preparando a partecipare ad un'operazione di emigrazione clandestina". Sequestrata anche una somma di denaro in valuta locale. (ANSA).