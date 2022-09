Iran: Francia a Onu, non ci sarà migliore offerta su nucleare

(ANSA) - NEW YORK, 19 SET - "Pare che la finestra di opportunità che sembrava aperta a fine agosto sull'accordo per il nucleare iraniano si sta chiudendo. Ma non ci sarà un'offerta migliore per l'Iran, spetta a loro prendere una decisione". Lo ha detto la ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, a New York parlando con i giornalisti a margine dell'Assemblea Generale dell'Onu. Colonna non ha escluso la possibilità che il presidente Emmanuel Macron possa incontrare il suo collega Ebrahim Raisi a New York: "Vedremo cosa ci porterà questa settimana", ha detto. (ANSA).