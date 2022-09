Da oggi stop a ingresso per russi in paesi baltici

(ANSA) - VILNIUS, 19 SET - È entrato in vigore alla mezzanotte di oggi il divieto di ingresso nello spazio Schengen attraverso i varchi di frontiera di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia per i cittadini della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia . Ne danno comunicazione ministeri degli Esteri dei quattro Paesi.

La misura, adottata singolarmente dai vari stati, è stata concordata nel corso di colloqui intrattenuti durante le scorse settimane. Un'analoga limitazione è stata introdotta dalla Repubblica Ceca, che non permetterà più l'ingresso ai cittadini di Russia e Bielorussia in possesso di regolare visto Schengen in arrivo negli aeroporti del Paese.

Danimarca e Paesi Bassi hanno invece deciso di interrompere l'emissione di visti di breve periodo per cittadini russi e bielorussi, pur non ponendo limitazioni all'ingresso di chi sia in possesso di regolare visto. (ANSA).