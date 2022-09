Cina a Biden, 'prenderemo le misure necessarie su Taiwan'

(ANSA) - PECHINO, 19 SET - La Cina "si riserva di prendere tutte le misure necessarie" su Taiwan dopo che il presidente Usa Joe Biden, in un'intervista al programma "60 minuti" della Cbs, ha riaffermato che "se Taiwan dovesse essere attaccata come mai prima d'ora, gli Stati Uniti invieranno truppe per difendere Taiwan". E' il commento della portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning che, nel corso del briefing quotidiano, ha espresso "ferma opposizione" verso i giudizi di Biden. (ANSA).