Pelosi, illegali attacchi dell'Azerbaigian all'Armenia

(ANSA-AFP) - EREVAN, 18 SET - La Presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi ha condannato i recenti attacchi "illegali" dell'Azerbaigian contro l'Armenia, dove si trova in visita dopo gli scontri al confine avvenuti questa settimana tra Baku ed Erevan. "Condanniamo fermamente questi attacchi, a nome del Congresso (degli Stati Uniti)", ha detto Pelosi in una conferenza stampa dalla capitale armena, accusando l'Azerbaigian di aver dato il via alle violenze che hanno causato più di 200 morti e minacciano, ha detto, "la prospettiva di un accordo di pace tanto necessario". (ANSA-AFP).