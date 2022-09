Guida suprema iraniana Khamenei riappare in pubblico

(ANSA) - ROMA, 18 SET - La Guida suprema dell'Iran, ayatollah Ali Khamenei, è riapparso in pubblico oggi dopo un ricovero di vari giorni in ospedale e le notizie sul suo "grave" stato di salute. Lo riportano molti media internazionali, fra cui Al Jazeera.

Khamenei, 83 anni, è apparso vestito di nero e con la mascherina - come del resto ha sempre fatto dall'inizio della pandemia da Covid-19 - per un lutto in occasione deIla festa sciita dell'Arbaeen. Le immagini sul sito web di Khamenei lo mostrano mentre cammina e saluta la folla.

Il ricovero non è mai stato ufficializzato ma due giorni fa ne aveva dato notizia il New York Times, che indicava che il leader iraniano fosse "gravemente malato" e che era stato operato per un blocco intestinale. (ANSA).