Re Carlo e William incontrano gente in fila per la regina

(ANSA) - LONDRA, 17 SET - Re Carlo III e il Principe di Galles William hanno incontrato alcune delle persone in fila per rendere omaggio al feretro della regina Elisabetta a Westminster Hall. Il sovrano ha stretto mani e scambiato chiacchiere con la gente, che ha fatto la fila per tutta la notte.

Il re e il principe hanno raggiunto la folla in fila all'altezza di Albert Embankment. Carlo si è fermato per qualche minuto prima di rientrare in auto e dirigersi a Buckingham Palace.

Mentre il principe di Galles ha continuato a percorrere a ritroso la coda, stringendo mani e scambiando battute, come a voler garantire di non dimenticare nessuno. "God save Prince Wills" si sente urlare. "Sarai un meraviglioso principe di Galles". Lui ricambia raccomandandosi di tenersi al caldo, anzi, con chi gli dice di essere rimasto in fila tutta la notte si scusa per il freddo che hanno dovuto patire. Prima di lasciare a suo volta la folla, a bordo di una Range Rover pochi istanti fa.

