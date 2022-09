Premier serba, corteo Europride si farà (2)

(ANSA) - ROMA, 17 SET - Ieri sera il ministro dell'interno Aleksandar Vulin aveva confermato il divieto sia del corteo dell'Europride che di una contromanifestazione a favore della famiglia tradizionale, per ragioni di sicurezza e ordine pubblico. In città è presente un massiccio schieramento di forze dell'ordine in assetto anti-sommosa nel timore di possibili incidenti e provocazioni da parte di gruppi ultranazionalisti omofobi. (ANSA).