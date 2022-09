Kadyrov, 2 battaglioni ceceni con truppe nel Donbass

(ANSA) - ROMA, 17 SET - Due battaglioni ceceni, il Zapad-Akhmat e il Vostok-Akhmat, si sono uniti alle forze alleate nel Donbass: lo ha annunciato ieri su Telegram il leader ceceno Ramzan Kadyrov, secondo quanto riporta la Tass.

"I militari dei battaglioni Zapad-Akhmat e Vostok-Akhmat, insieme ai loro comandanti esperti si sono uniti all'enorme numero di truppe alleate nel Donbass. Possiedono un equipaggiamento moderno e armamenti avanzati", ha scritto Kadyrov il quale in precedenza aveva riferito che la sua repubblica avrebbe formato quattro nuovi battaglioni per aiutare i militari russi in Ucraina.

Ieri, inoltre, Kadyrov ha fatto appello alla mobilitazione invitando ogni regione russa a fornire un battaglione di "almeno 1.000 volontari" da inviare in Ucraina. (ANSA).