Europride Belgrado: una trentina di fermati in incidenti

(ANSAmed) - BELGRADO, 17 SET - A margine dell'Europride di oggi a Belgrado, fino alle 15 erano state 31 le persone fermate a causa di incidenti vari e turbamento dell'ordine pubblico. Ne ha dato notizia il ministero dell'interno. Si tratta di incidenti non gravi, tafferugli con la polizia e scontri verbali con i giornalisti. Alcuni reporter sono stati aggrediti da manifestanti nazionalisti ostili all'Europride, che si tiene sotto la pioggia e in condizioni meteo sfavorevoli. La situazione, pur tesa, è al momento sotto controllo, tenuta a bada da un massiccio schieramento di agenti di polizia in assetto antisommossa. (ANSAmed).