Berlino prende controllo attività russa Rosneft nel Paese

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Il governo tedesco ha annunciato oggi che prenderà il controllo delle attività in Germania del gigante petrolifero russo Rosneft, che gestisce una serie di raffinerie, al fine di "garantire" le forniture energetiche nazionali. Le filiali della Rosneft in Germania, che rappresentano il 12% della capacità di raffinazione del petrolio del Paese, sono state poste sotto "amministrazione fiduciaria" dall'agenzia nazionale che gestisce le reti energetiche. Lo ha dichiarato il Ministero dell'Economia in un comunicato. (ANSA).